Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleşen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve taktiksel çift kale oynanan maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını, yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve sonrasında kampa girecek.

Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü