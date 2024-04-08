Bilecik Belediye Meclisi'nin toplantısında birçok yeni karara imza atıldı

Bilecik Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısında 27 gündem maddesi karara bağlandı.

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı ve yeni belediye meclis üyeleri nisan ayı meclis toplantısında bir araya geldi. İlk olarak geçici katip üyeleri belirlenirken, bu üyeler en genç olan CHP’li Kutay Tekin ve İrem Şimşek oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, seçime Cumhur İttifakı bünyesinde giren MHP’li meclis üyeleri kendi gruplarını kurdular. Sonrasında CHP, AK Parti ve MHP’li grup sözcüleri belirlenirken, yapılan oylamada katip üyeliklerine Kutay Tekin ve Şahin Yolat, Meclis Başkan 1’inci Vekilliğine CHP’li Nevin Tan, Meclis Başkan 2’nci Vekilliğine ise CHP’li Uygar Tatar seçildi. Meclis oturumlarının tarihi her ayın ilk haftası pazartesi ve perşembe günleri saat 17.30 olarak belirlenirken, ağustos ayı tatil ilan edildi. Encümen üyeliği seçimlerinde CHP’li Uygar Tatar, İrem Şimşek ve Belkiya Altıntop seçildi.

Gerçekleştirilen komisyon seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sayının 5’ten 3’e düşürülmesini teklif etti. Bu teklif oy çokluğu ile kabul edilirken, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri karara tepki gösterdi. Tepkiler sonuçsuz kalınca her komisyona CHP’den 2, AK Parti’den 1 meclis üyesi girdi. MHP kendi grubunu kurduğu için komisyonlara giremedi.

Tarihi Kenetler Birliği seçiminde ise Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı doğal üye olurken, asil üye olarak Didem Meyan seçildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne ise Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı doğal üye olurken, asil üye olarak Sabri Çobanoğlu seçildi. Marmara Belediyeler Birliği’ne Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı doğal üye olurken, asil üye olarak Yaşar Külhan seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı asil üye olarak seçildi. Bilecik Kültür ve Turizm Birliği seçimi gizli oylama ile oldu. Buna göre CHP’li Ali Özhan, Mehmet Cansız, Ayten Dönmez ve Gökhan Sınmaz asil üye olarak seçildi. Karasu İçme Suyu Birliği’ne Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu asil üye olarak seçildi. Belediyeler Birliği’ne Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu asil üye olarak seçildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Uygar Tatar ve Gökhan Sınmaz asil üye olarak seçildi.

Bilecik Belediyesi’nin yüzde 1,76 oranında hissedarı olduğu Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de belediyeyi temsil etmek üzere Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı oy birliği ile seçildi. Belediye bünyesindeki Kayı Gıda Temizlik Şirketi’ne Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na oy birliği ile yetki verildi. S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde yüzde 92 oranındaki hissesine ilişkin olarak belediyeyi temsil etmek üzere Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı oy birliği ile seçildi. Belediye personeline sosyal yardım yapılması amacıyla yetkili memur sendikası ile toplu görüşme ve toplu sözleşme yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi de oy birliği kabul edildi.

Belediye meclisine gelmiş imar konularının 10 iş günü içinde görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na sevkleri oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis Katip Üye Şahin Yolat tarafından Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporu’nun okunması ve 2023 Yılı Belediye Faaliyet Raporu’nun meclise sunulmasıyla son buldu.

Öte yandan meclise CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam da katıldı.