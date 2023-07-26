Bilecik'te 'Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi' verilerek, 'Tahliye Tatbikatı' yapıldı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi' verilmiş ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik'te 'Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi' verilerek, 'Tahliye Tatbikatı' yapıldı
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Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ’Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi’ verilmiş ve "Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline AFAD tarafından ’Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi’ verilmiş ve "Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Eğitimde personelin afet ve acil durum hallerinde nasıl davranması gerektiği ile ilgili teorik eğitim verildi. Atatürk Spor Salonu’nda verilen eğitim sonrası tahliye tatbikatı yapılarak Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplanma alanına intikal edilerek, yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.