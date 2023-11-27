Bilecik'te 369 yetenekli öğrenci tespit edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları Bilecik’te de tespit edilmeye devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi kapsamında ilköğretim 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik Yetenek Taramasında başarılı olan öğrenciler için temel spor eğitimleri başladı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında yapılan testler ve ölçümler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın veri havuzunda toplandıktan sonra yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor eğitimleri ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip yönlendirmeleri yapılıyor.

Bu kapsamda, pandemi dönemi sonrası 2020-2021-2022 yıllarını kapsayan ortak tarama sonucu 476 sporcu ’Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı’ ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirildi. 2023 yılı taramasında ise 2 bin 289 öğrencinin yetenek taraması yapılarak 369 öğrencinin spora yatkınlığı tespit edildi. Bu öğrenciler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümlerin yapıldığı ’Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı’ devam edeceği belirtildi. Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanması amaçlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Ülke çocuklarını sporla tanıştırarak onlara sporu sevdirip, yetenekli olanların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlama misyonu ve ülkemizi uluslararası alanda da başarılı bir şekilde temsil edebilecek, ilkeli, etik değerlere saygılı, iyi birey, iyi vatandaş ve iyi sporcu yetiştirebilmek vizyonu ile düzenlenen bu program kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporcularımızın gelişim süreci uzman antrenörlerimiz eşliğinde yoğun mesai verilerek sürdürülmektedir” dedi.