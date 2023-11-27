Pehlivanköy'de kadına yönelik şiddet paneli

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Pehlivanköy Kaymakamlığı ile Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadına yönelik şiddet paneli düzenlendi.

Pehlivanköy'de kadına yönelik şiddet paneli
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, Pehlivanköy Kaymakamlığı ile Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadına yönelik şiddet paneli düzenlendi.

Pehlivanköy Halk Eğitim Merkezi salonunda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dahilinde düzenlenen panele, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, kurum amirleri, memurları ve vatandaşlar katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Moderatörlüğünü Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Kübra Durnagölü’nün yaptığı panelde Kadın hakları ve şiddete karşı yapılması gerekenler konuşuldu.