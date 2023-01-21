Bursa'da DJ Ai Taş ile 90'lara yolculuk

Bursa’daki bir eğlence mekanında sahne alan DJ Ali Taş Bursalı vatandaşlara inanılmaz bir müzik gecesi yaşattı. 90’lar Türkçe Pop Gecesi’yle Bursalılara coşku dolu gece yaşatan Ali Taş, Tarkan, MFÖ, Yıldız Tilbe ve daha birçok usta ismin unutulmayan şarkılarını çaldı.

Sahnesine DJ performansının yanı sıra kullandığı enstrümanlar ile farklı bir renk katan DJ Ali Taş, ’90’lar Türkçe Pop Gecesi’yle Bursalılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Bursa’da bir eğlence mekanında sahne alan DJ Ali Taş, eğlence sektörünün sezon startını verdi. ’DJ Ali Taş ile 90’lar Türkçe Pop Gecesi’ne yoğun ilgi gösteren Bursalılar, gönüllerince bir gece geçirdi. Bora Sarı’nın gitar sololarıyla gecede Bursalıları karşılarken, akabinde DJ kabinine geçen Ali Taş, 90’lı yıllara damga vuran eşsiz Türkçe pop şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu. DJ Ali Taş, Bursalılara özel bir şov da hazırladı.

DJ Ali Taş Bursalılara görsel bir şölen de yaşattı

Sahnede DJ’lik yaparken bir yandan da elektro gitar, ud, bateri, bas gitar, keytar, darbuka performansları ile dinleyenleri 90’lı yılların müziğiyle buluşturan Ali Taş, hünerlerini sergiledi. Kimi zaman darbuka şovuyla geceye enerji katan genç DJ, efsane gruplardan Quenn’in ’We Will Rock You’ adlı unutulmaz eserinde de baterinin başına geçti. Gecenin bir bölümünde ise Ali Taş ile Bora Sarı, gitarlarından çıkan kıvılcımlar ile Bursalılara görsel bir şölen de yaşattı.

Yaklaşık 2,5 saatlik performansının ardından da Bursalılara teşekkür eden DJ Ali Taş, yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, tüm çalışanlara ve Bursalı dinleyicilerine şükranlarını sundu. Gece boyunca Bursalılar da doyasıya eğlendi. Türkçe pop şarkılarıyla birlikte doyasıya dans eden Bursalılar, müziğin ritimlerine kendilerini bırakarak coştu. Mekanı dolduran müzikseverler, çalan şarkıların büyük bir çoğunluğuna hep bir ağızdan eşlik etmeyi de ihmal etmedi. DJ Ali Taş da, sahneden o anları cep telefonuyla birlikte ölümsüzleştirdi.