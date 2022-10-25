Bursa'da hasta, bilinci açık bypass edildi

Bursa Şehir Hastanesi’nde kalp problemi bulunan iki hastaya, epidural anestezi tekniğiyle çalışan kalpte bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Levent Çetin ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Velioğlu’nun liderliğindeki ekip tarafından yapılan bu metot ile hastaların yoğun bakımda geçirdikleri süre kısaltıldı ve hastalar daha kısa sürede taburcu oldu.

Güney Marmara’nın sağlık üssü olan Bursa Şehir Hastanesi, tıpta yeni tekniklerin başarıyla uygulandığı merkez olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikli işlem gerektiren operasyonlarda hasta odaklı yaklaşım sergilenirken, tıp alanında yeni gelişen uygulamalar yakından takip edilip, hastalara başarıyla uygulanıyor. Son olarak kalbinde problem olan 72 yaşındaki Ramazan Akgül ile 62 yaşındaki Abdülkadir Akgül, epidural anestezi tekniğiyle bilinci açık bir şekilde ameliyat edildi. Genel anestezi ile uyutulmadan yapılan ameliyat edilen hastalar, ameliyat sonrası solunum cihazına bağlı olmadığı için kısa sürede normal hayatlarına döndü.

İki hastaya da epidural anestezi tekniğini uygulayan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Levent Çetin, yaptığı açıklamada “Kalp ameliyatlarını atan kalp olarak, durdurmadan yapıyoruz. Hastalarımızı uyutmadan bu ameliyatları yapabilir miyiz dedik. Literatürde bu tür çalışmalar mevcuttu. Tabii bazı riskleri var. Hasta seçimi önemli. Biz en başta uyumlu hastaları seçmeye çalışıyoruz. Epidural anestezi dediğimiz tekniği uygulayarak, hastalarımıza 4 damar koroner bypass cerrahisi gerçekleştirmiş olduk. Hastalarımıza genel anestezi uygulamadık. Sadece ameliyat esnasında heyecanlarını giderecek şekilde sedasyon dediğimiz ajanları kullanarak, hastaların ameliyat ortamında streslerini azaltmış olduk. Bu uygulamayla ameliyattan sonra hastalar solunum cihazına bağlı olmadığı için kısa süre içerisinde normal hayatlarına dönebiliyorlar” dedi.

Amacımız hasta sağlığı

Özellikle ikinci hastaya, ameliyat öncesi göğüs hastalıkları tarafından yüksek risk belirtildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çetin, “Bu durumda ameliyat sonrası yoğun bakım kalış sürecinin uzayabileceğini tahmin ediyorduk. Ona da 4 damar bypass cerrahisi uyguladık. Bu hastamızın da yaklaşık iki günlük yoğun bakım süreci oldu. 3. günde servise çıktı. Normal vakalarımızda bu süre 4-5 günü bulabiliyor. Yoğun bakımdan çıkış süreleri uzayabiliyor. Buradaki amacımız en başta hasta sağlığı. Onların sağlığına katkı sağlayacak yöntemleri uygulamaya geçirmekti. Yaklaşık bir hafta içerisinde iki tane vakayı bu şekilde ameliyat etmiş olduk” şeklinde konuştu.

Hastaların bypass ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Velioğlu ise “Hastanemizde iki hastamıza çalışan kalpte bypass uyguladık. Hastamızın akciğer problemleri olduğundan uyutmadan ameliyat ettik. İkinci gün yoğun bakımdan çıkardık. Herhangi bir problem olmadı hastamız gayet iyi durumda” diye konuştu.

Epidural anestezi tekniğiyle Bypass ameliyatı olan hasta Ramazan Akgül ise “Kalbimde bir rahatsızlık vardı. Gece uyuyamıyordum. Sık sık tuvalete gidiyordum. Başvurduğum hastaneden tam teşekküllü olduğu için ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildim. Burada çok güzel karşıladılar. Hemen tedaviye başladık. Beni ameliyata hazırladılar. Ameliyatım sorunsuz gerçekleşti. Çok memnun olduk” ifadelerini kullandı.