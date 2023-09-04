Bursa sahillerinde son durum açıklandı

Bursa’da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Ağustos ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıkladığı tahlil sonuçlarına göre Bursa’da bulunan 24 plajdan 18’nin su kalitesi iyi çıkarken, 5’i orta, 1’i ise kötü olarak belirlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı.

100 mililitrede bulunan bakteri sayısının “kılavuz değerler” olarak dikkate alındığı ölçümlerde, parametreler 18 plajda değerlerin altında, 5 plajda kılavuz değerle zorunlu değer aralığında, 1 plajda ise zorunlu değerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Ölçümlerde sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa “iyi kalitede su (girilebilir)”, kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa “orta kalitede su (girilebilir)”, zorunlu değerlerin üzerindeyse “kötü kalitede su (girilemez)” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bursa’nın “iyi, orta ve kötü” deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Narlı Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı ve B.B.B. Kumsaz Halk Plaj’ı ‘orta kalite su’

Mudanya: Altıntaş Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plaj’larında ‘iyi kalite su’, Burgaz Halk Plajı, ‘orta kalite su’ olarak tespit edilirken Burgaz Altınkum Halk Plajı ise ‘kötü kalite su’

Karacabey: Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü, ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Orhangazi Halk Plajında ise ‘orta kalite su’.