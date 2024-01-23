BUÜ'lü gençlere 20 bin Euro'lukTeknofest desteği

Bu yıl Adana’da düzenlenecek Teknofest yarışları için öğrencilerini en iyi şekilde motive etmek isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, gençlere ihtiyaç duyacakları her konuda destek olmayı sürdürüyor.

Teknofest 2024 için tüm hazırlıklarını tamamlayan BUÜ, yarışmaya katılacak öğrenci topluluklarının motivasyonunu üst seviyede tutmak için girişimde bulunmaya devam ediyor. Teknolojik projelerle yarışlarda iyi dereceler almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını yürüten öğrencilere akademik desteğin yanı sıra maddi konuda da kaynak bulmak için girişimleri yürüten üniversite, iş dünyası temsilcileriyle temaslarda bulunuyor. Otonom araç konusunda proje üreten ve bu yıl yarışlara iddialı bir şekilde hazırlanan BUÜ Otonom Sistemler Geliştirme Topluluğu’naA.I.T Bilgisayar Sistemleri firmasından 20 bin Euro’luk destek geldi. Üniversite, firma ile aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları da yürütecek. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve A.I.T Bilgisayar Sistemleri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Hakan Özgür imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak Teknofest yarışlarına büyük bir önem atfettiklerini belirtti. Araştırma üniversiteleri kategorisi içerisinde yer aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Orada en çok önem verilen konuların başında bilimsel proje üretilmesi ve bu projelerin nitelikli çıktıya dönüştürülmesi geliyor. Diğer başlıklar ise Üniversite-Sanayi işbirliği ve toplumsal katkı olarak önümüze geliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu 3 başlıkta çok sayıda faaliyetimiz bulunuyor. Her zaman çok daha iyisini yapabilmek için gayret ediyoruz. Burada işin içerisine akademisyenlerimizin yanı sıra öğrencilerimizi de katmak istiyoruz. Teknofest yarışları bu anlamda gençlerin bilime ilgi duymaları ve proje üretmeleri noktasında son derece kıymetli katkılar sağlıyor. Özel sektörden gelen destek elimizi güçlendiriyor. Gençlerimizin çok daha nitelikli ve donanımlı projeler üretmesine vesile oluyor. Katkılarından ötürü A.I.T. firmasına teşekkür ediyoruz. Verecekleri maddi manevi destekler ile gençlerimiz yarışlara güçlü bir şekilde hazırlanacak. İnşallah başarıya da ulaşacaklar. Firma ile aynı zamanda ortak Ar-Ge projeleri yürüteceğiz. Protokolümüzün yeni işbirliklerine de vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Araştıran ve Üreten Gençlik

Firma Genel Müdürü Hakan Özgür ise konuşmasında 1994 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğunu açıkladı. Üniversiteye geldiği her seferde o günleri hatırladığını aktaran Hakan Özgür; “Aynı sıralardan ve aynı şartlardan geçtik. Gençlerimize destek vermemiz gerekiyor. 30 yıl önce onların yerinde bizler vardık. Şimdi gençlere destek verebiliyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Farklı yardımlarımız da oluyor fakat bizim için en anlamlısı öğrencilere yaptığımız yardımlar oluyor. Şirketimizde bir Ar-Ge ekibimiz var. Orada aynı ders çalışır gibi çalışmaya devam ediyoruz. Gerçek anlamda araştıran ve üreten gençleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Üniversite gerçek anlamda da zaten bunun için var olan bir yer. Hocalarımızla da konuştuk ve heyecanları bizleri umutlandırdı. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İşbirliği töreninde BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile Otonom Sistemler Geliştirme Topluluğu üyesi öğrenciler de hazır bulundu.