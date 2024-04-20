Büyük Kılıçlı Ortaokulu Öğrencilerinden İstanbul Yıldız Erkekler Kategorisinde Büyük Başarı

Öğrenciler, İstanbul'un en prestijli spor etkinliklerinden biri olan Yıldız Erkekler kategorisinde Silivri'yi il düzeyinde temsil etmek için mücadele ettiler. Finalde sergiledikleri performansla dikkatleri üzerlerine çeken öğrenciler, takım ruhunu en iyi şekilde yansıttılar.

Büyük Kılıçlı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yeliz Sancak, öğrencilerin gösterdiği disiplin ve azimden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Sancak, öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür ederken, gelecekte de benzer başarıların devamını diledi.