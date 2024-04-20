- Haberler
- Eğitim
- Büyük Kılıçlı Ortaokulu Öğrencilerinden İstanbul Yıldız Erkekler Kategorisinde Büyük Başarı
Büyük Kılıçlı Ortaokulu Öğrencilerinden İstanbul Yıldız Erkekler Kategorisinde Büyük Başarı
Silivri'nin gururu Büyük Kılıçlı Ortaokulu öğrencileri, İstanbul Yıldız Erkekler kategorisinde önemli bir başarı elde etti. Okulun beden eğitimi öğretmeni Yeliz Sancak önderliğindeki öğrenci takımı, büyük bir özveriyle çalışarak finale yükseldi.
Öğrenciler, İstanbul'un en prestijli spor etkinliklerinden biri olan Yıldız Erkekler kategorisinde Silivri'yi il düzeyinde temsil etmek için mücadele ettiler. Finalde sergiledikleri performansla dikkatleri üzerlerine çeken öğrenciler, takım ruhunu en iyi şekilde yansıttılar.
Büyük Kılıçlı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yeliz Sancak, öğrencilerin gösterdiği disiplin ve azimden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Sancak, öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür ederken, gelecekte de benzer başarıların devamını diledi.