Büyükçavuşlu'ya Açılış Yağmuru

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık, spor ve sosyal yaşamlarına yönelik hayata geçirdiği hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Büyükçavuşlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehit Haldun Aydın Parkı, Meşelik Parkı, Spor Tesisleri ve Mahalle Konağı için açılış töreni ve hayırsever Salman ailesi iş birliğiyle yapımına başlanan Suzan & Mustafa Salman Sağlık Ocağı için temel atma töreni düzenlendi. Büyükçavuşlu Mahallesi’ne kazandırılan parklar, spor tesisleri ve mahalle konağıyla vatandaşlar hem eğlenceli vakit geçirebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri sosyal alanlara kavuşmuş oldu. Ayrıca inşasına başlanan 2 hekimli Sağlık Ocağı tamamlandığında Büyükçavuşlu’da yaşayan vatandaşlar yepyeni ve modern bir sağlık tesisine kavuşmuş olacak.

ÖZTÜRK: “HİZMETLERİNDEN DOLAYI BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükçavuşlu Mahalle Muhtarı Erdinç Öztürk, “Bugün yapılacak olan törenler vesilesiyle bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine çok ama çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “İSTANBUL’DA EN FAZLA SAĞLIK YATIRIM YAPAN BELEDİYE OLDUK”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Öncelikle ek hizmet binamızı yeniden düzenleyerek sizlere söz verdiğimiz gibi mahalle konağına dönüştürüyoruz. Gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılması adına katkı sağlayacak olan mahalle konağımızın içerisinde, pek çok sosyal ve kültürel etkinliğin düzenlendiği, mahalle halkının bir araya geldiği, kaynaştığı, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşıladığı faaliyetler yer alacak. Mahalle konağımızda; kütüphane ve etüt merkezleriyle gençlerimize, spor salonuyla kadınlarımıza, nikâh merasimleriyle evlenecek çiftlerimize hizmet veren sosyal bir mekânı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Aileler ve çocukların keyifli vakitler geçireceği, içerisinde çocuk oyun gurupları, kamelyalar, spor alanları bulunan Şehit Haldun Aydın Parkı ve Meşelik Parkımızı da sizlerin hizmetine sunuyoruz. Silivri Belediyesi ve Enerji A.Ş. iş birliğiyle yapımını tamamladığımız 45x24 ebatlarında 1.082 metrekare halı sahamız çocuklarımızın ve gençlerimizin uğrak yeri oldu. Yine kapalı pazar yerimizin hemen yanında yapımını gerçekleştirdiğimiz 15x24 ebatlarındaki basketbol sahamızla beraber, spor tesislerinde yapılacak müsabakalarda ihtiyaç olan; soyunma odası, duş ve tuvallerden oluşan alanları da sizlerin hizmetine sunuyoruz. ‘Her işin başı sağlıktır’ diyerek yetkimiz olup olmadığına bakmadan görev süremiz boyunca sağlık yatırımlarımızı her daim ön planda tuttuk. Silivri’mizin dört bir yanına sağlık ocakları, sağlık evleri ve 112 acil servis istasyonları kazandırdık. Silivri Belediyesi olarak İstanbul'un 39 ilçesi arasında en fazla sağlık yatırımı yapan belediye olduk. Silivri Belediyesi olarak, Büyükçavuşlu Mahalle’mizde yaşayan değerli hemşehrilerimizin sağlığını da önemsiyoruz. Bu nedenle sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz amacıyla hayırsever Salman ailesiyle yapımına başladığımız 2 hekimli Sağlık Ocağını Büyükçavuşlu Mahallemize kazandırıyoruz” diye konuştu.

“KÖYLERİMİZE ESERLERİMİZLE HİZMETLERİMİZLE VE GÖNLÜMÜZLE GELDİK”

Silivri Belediyesinin kırsal hayatı her zaman desteklediğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Biz her zaman, ‘Silivri sadece çarşı meydanından ve sahilden ibaret değildir. Silivri’nin Selimpaşası, Kavaklısı, Danamandırası, Sayaları var. Silivri’nin Büyükçavuşlu Mahallesi var’ dedik. Silivri Belediyesi olarak hizmetlerimizin tamamını bütüncül bir anlayışla Silivri’mizin her köşesine yaydık. Uzun yıllar görmezden gelinen, seçimden seçime hatırlanan, atamın, dedemin ve babamın partisi diye istismar edilen köylerimize eserlerimizle, hizmetlerimizle ve her şeyden önemlisi gönlümüzle geldik. Türk milletinin ferasetini hafife alanlar bu seçimlerde partilerin bir kenara bırakılarak hizmetlerin oylanacağını 31 Mart akşamı yaşayarak görecekler. Ondan sonra inşallah çalışkan olmaya karar verirler. Proje üretmeye ve çalışmaya karar verirler. İnşallah vatandaşın yanına gidip onların derdini dinlemeye karar verirler. Vatandaştan uzak, kopuk, jakoben ve elitist bir bakış açısıyla siyaset yapılamayacağını da 31 Mart gecesi vatandaşımızın takdirleriyle yaşayarak görecekler. Biz Silivri Belediyesi olarak tarım destekleriyle ve köylere yapılan yatırımlarımızla her daim sizlerin yanında olmaya dikkat ettik. Bundan sonra da Allah nasip eder ve sizler de takdir ederseniz 5 yıl daha sizlerle beraber yol yürümek ve bu şehre hizmetkâr olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SİLİVRİ’DE HER GÜN BİR TÖREN OLUYOR”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri Belediyesinin alışılagelmiş temel atma ve açılış törenlerinden bir tanesiyle yine bir aradayız. Silivri’de her gün ya bir temel atma töreni ya da bir açılış töreni oluyor. Allah bereketini artırsın, maşallah ve nazar değmesin diyelim. İlçemizin en uzak mahallelerinden ama bir o kadar da güzel mahallelerinden olan Büyükçavuşlu’da tesisleri açmak ve sağlık ocağının temelini atmak üzere bulunuyoruz. Ben huzurlarınızda kıymetli bağışçımız Uğur Salman’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu hizmetlerin kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Tesislerimizin beldemize, mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasının dilerim” şeklinde konuştu.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçmiş dönem Çanta Belediye Başkanı Tahir Sert, geçmiş dönem Değirmenköy Belediye Başkanı Osman Topaç, hayırsever Salman ailesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Sağlık Ocağı binasının ilk harç döküm butonuna birlikte bastı. Tören, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.