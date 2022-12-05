Büyükçekmece Belediye Meclisi Kasım ayı birinci oturumu yapıldı

Büyükçekmece Belediye Meclisi Kasım ayı birinci oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, depreme değinen Başkan Akgün, “Kumburgaz sahilleri, Celaliye, Kamiloba ve Tepecik merkez. Türkoba’nın da bir kısmı ama Tepecik merkez. Hiçbir şey söylemiyoruz. Büyükçekmece Belediye’sinin seçilmiş meclis üyeleri ve halk adına yalvarıyorum. Kumburgaz sahilinde binlerce insanımız ölmeden bizim önümüze plan koyun” dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının 1. Oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Başkanlığı’nda Belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, Başkan Akgün, depreme vurgu yaparak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bekletilen Tepecik, Türkoba, Kumburgaz, Celaliye ve Kamiloba bölgelerinin imar planlarını hatırlattı. İmar planlarına değinen Başkan Akgün, “Kumburgaz sahilinde binlerce insanımız ölmeden bizim önümüze plan koyun” dedi. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve sözcülerinin önemli gün ve haftalara yönelik mesajlarını aktarmalarının ardından meclis gündeminde yer alan maddeler görüşülerek müzakere edildi.

“Başka yoruma gerek yok”

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olan 5 Aralık “Kadın Hakları Günü”ne yönelik görüşünü dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yerel demokrasimizi yakından ilgilendiren Kadın Hakları Günü en önemli olay. 5 Aralık 1934 yılında “Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulüyle her yıl bugün “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanır. Dünyanın ve Avrupa’nın pek çok ülkesinden önce Türk kadına seçme, seçilme hakkının verilişi Türk demokrasisi adına gurur duyabileceğimiz en büyük olaydır. 1930 yılının hemen başında bu kararlılığını göstererek Türk kadınına bu değeri veren Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla, minnetle anıyoruz. Dünyanın demokrasinin beşiği dediği İsviçre’de 1970 yılında kadına seçme, seçilme hakkı veriliyor. Başka yoruma gerek yok.’’ Şeklinde konuştu.

“En büyük endişem Kumburgaz sahilleri”

Beklenen İstanbul depremi için zamanın çok daraldığı konusunda yaptığı uyarıyı yineleyen Başkan Akgün, “İstanbul depremi maalesef korkunç olacak. 7 ile 8 arasında olacak. Çok büyük faturalar ödeyeceğiz. Hiçbir bilim insanı bilemiyor. Belki 30 saniye önceden haber verebilecekler. 99’dan bu yana açın belediye meclislerinin zabıtlarına bakınız. İstanbul’u örnek alalım. O günden bugüne belediye meclislerinde İstanbul ve Marmara depremi bir saat konuşulmuşsa x parsellerin imarları, planları 150 saat konuşulmuş. Belediye meclisinin de deprem gerçeğini ve tabi afetlere bugüne kadara verilen değer bütün konuşmaların yüzde bir buçuğu kadardır. Yerel demokrasi adına ibret verici bir tespittir. Ben burada sizlerle birlikte bugüne kadar bir şeyin altını çok çizdim. Şunu söyledim. Hiçbir müdahalemiz yok. Bizim şehrimiz imar planı bekleyen yerlerin imar planlarını kafanıza göre çıkartın. En büyük endişem Kumburgaz sahilleri. Bizi yok sayın. Hangi planı yaparsanız razıyız. Çünkü o zaman ben vatandaşa diyeceğim ki bu halkın seçtiği belediye başkanı olarak. Plan bu. Binanı yık. Buna göre yap. Diyemiyorum. Diyemeyince de 2009 yıldan beri aynı şeyi söylüyorum. Bugün yine aynısını söylüyorum. İstanbul depreminde Büyükçekmece’nin canı çok kötü yanacak. Kumburgaz sahilleri, Celaliye, Kamiloba ve Tepecik merkez. Türkoba’nın da bir kısmı ama Tepecik merkez. Hiçbir şey söylemiyoruz. Allah rızası için Cumhuriyetin yüzüncü yılını kapattık. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giriyoruz. Büyükçekmece Belediye’sinin seçilmiş meclis üyeleri ve halk adına yalvarıyorum. Kumburgaz sahilinde binlerce insanımız ölmeden bizim önümüze plan koyun. Biz de onu kanun olarak alalım. Bunu yapacaksın diyelim ve onu da biz göğüsleyelim” ifadelerini kullandı.