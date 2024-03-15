Çanakkale'de batan bottaki düzensiz göçmenler dron ile aranıyor

Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Batan bottan denize düşen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hem denizden hem de havadan dron ile aranıyor.

Çanakkale'de batan bottaki düzensiz göçmenler dron ile aranıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2’si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Batan bottan denize düşen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hem denizden hem de havadan dron ile aranıyor.

Eceabat açıklarında kıyıdan 8 mil uzata düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.

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Kurtarma devam ederken, lastik botun battığı bölgeden kıyıya kadar olan alanda Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan tarama yapıyor.