Çanta Garanti Mobilya'dan Silivrispor destek

Kulübe destek amaçlı hayata geçirilen ve ilçenin büyük desteğini alan 100. Yıl formalarının satışı devam ediyor. Birçok firmanın tüm çalışanlarına hediye etme kampanyasına dönüşen Silivrispor 100, Yıl formalarının yeni sahibi Çantaköy işletmesi oldu. Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin’in yakın arkadaşları olan Garanti İDAŞ, Beko, Vize Mobilya işletme sahibi Serdar Doğan tüm çalışanlarına forma hediye etti. Çolakoğlu başkanlığındaki Silivrispor’a uzun yıllardır destek veren Serdar Doğan açıklamasında; “Silivrispor ilçemizin değeri markasıdır. Marka değerinin yükselmesi o bölgenin güçlenmesi anlamındadır. Bizlerde gücümüzün yettiğince ilçemizin takımının ve ilçemiz takımının yönetiminin yanında olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapacakları çalışmalarda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu açıklamasında; “Serdar Doğan gibi dostlarımızın sayesinde zorluk derecemiz hafifliyor. O ve onun gibi destekçilerimizin varlığıyla gücümüze güç katmaktayız. Dostlarımızın varlığı ve destekleriyle bu günlere kadar geldik. Bizlere maddi-manevi destek olan herkese teşekkür ederiz. Serdar Doğan kardeşimizin ne zaman kapısını çalsak bizleri geri döndürmedi. Herkese teşekkürler. Yaşasın Silivrispor Sevdamız” dedi.

ENGİN AKIN/SPORTURK