Castrol ile Bosch Car Service anlaşmasını 2027 yılına kadar yeniledi

Madeni yağ pazarının önde gelen markalarından Castrol ile Bosch Car Service, iş birliklerini 2027’ye kadar sürdürecek.

Dünyada 125, Türkiye’de 67’nci yılını kutlayan Castrol, her marka araca hizmet verebilen, dünyanın önde gelen bağımsız otomobil servis organizasyonlarından Bosch Car Service ile 2018 yılından bu yana devam eden iş birliğini 3 yıllık 3’üncü dönem ile uzatıyor.

Anlaşma kapsamında Türkiye’de bulunan tüm fazla Bosch Car Service noktalarında markanın madeni yağları kullanılıyor. Ayrıca araç bakımında kullanılan Car Care ürünleri de anlaşma dahilinde 2027 yılına kadar şirketin servis noktalarında satılacak.

Hızla değişen dünyadaki trendleri karşılamak amacıyla global olarak duyurusu gerçekleştirilen yeni ‘Onward, Upward, Forward’ stratejisi doğrultusunda müşterilerinin ilerlemesini hızlandıracak çözümler sunduklarını belirten Castrol TUCA (Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya) Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, madeni yağ işlerini büyütürken sürdürülebilir başarı için yeni alanlara da yatırım yaptıklarının altını çizdi. Sektördeki dönüşümü yakından izlediklerini aktaran Tatlısöz, “Bosch Car Service gibi müşterilerinin güven duyduğu markalarla yaptığımız iş birliklerini sürdürmek, sektörün lider iki markası olarak sürekli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaya devam etmek, yenilenen stratejimizin de odağında yer alıyor. Her iki şirket olarak otomotiv sektöründe 100 yıldan fazla deneyime sahibiz. Yaptığımız bu anlaşmayla da 2027’ye kadar tüketiciye iki güçlü ve güvenilir markanın ortak vaadini sunuyoruz. Şirketin servis noktalarındaki kaliteli, yenilikçi ve profesyonel hizmet anlayışıyla markamızın üst düzey ürün ve çözümlerini müşterilerimize ulaştırarak memnuniyetlerini uzun yıllar boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bosch Mobilite Satış Sonrası Çözümler Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Arda Arslan da dünyada asırlık deneyim ve uzmanlığa sahip servis zincirinin Türkiye’de her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanındaki Bosch Car Service’ler, araç sürücülerine, marka bağımsız geniş ve yüksel kaliteli bir hizmet sunuyor. Bu hizmetimizde müşteri odaklı markalarla iş birliği yapmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 2018 yılından bu yana servislerimizde Castrol madeni yağlarını kullanıyoruz. Araç sürücülerinden aldığımız geri bildirimler ve müşteri memnuniyetindeki artıştan dolayı mutluyuz. Verimli ve başarılı iş birliğimizin daha uzun yıllar boyunca devam edeceğine inanıyoruz” diyerek iş birliklerinin önemini vurguladı.