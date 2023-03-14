Çayırdere'de felç geçiren hasta ambulans helikopterle şehir hastanesine kaldırıldı

Silivri Çayırdere Mahallesi’nde yaşayan Behice Öztürk isimli yaşlı kadın, rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları kadının felç geçirdiğini belirledi. Bunun üzerine tam teşekkürlü bir hastaneye ivedi olarak hastaneye naklinin yapılması gerektiğine karar verdi. 112 komuta merkezinden havalanan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri Çayırdere Mahallesi’ndeki futbol sahasına iniş yaptı. Hastaya gerekli müdahale yapan ekip daha sonra hastayı tedavisinin devamı için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakli için helikoptere taşıdı.

