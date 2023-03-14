Akyurt Belediyesinden 559 çiftçiye 200'er kilogram tohum desteği

Geçtiğimiz yıllarda çiftçilere nohut, arpa, buğday ve sebze fidesi desteği sağlayan Akyurt Belediyesi, 559 çiftçiye 200’er kilogram tohum desteği sağlayacak.

Akyurt kapalı Pazar yerinde çiftçilere nohut tohumları, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Mustafa Gül, Meclis Üyeleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürü ve Tarım Kredi Kooperatifi Müdürünün katıldığı törenle teslim edildi.

Tarım çok önemli yer tutuyor

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt’un gelişiminde tarımın çok önemli yer tuttuğunu belirterek, “Akyurt’umuzun gelişimi içerisinde tarım çok önemli bir yer tutuyor. Göreve geldiğimiz yıldan itibaren özellikle sanayi ve tarım ile ilgili önemli çalışmalara imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yüzde 75 hibeli nohut, sebze fidesi, buğday ve arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da yine yüzde 75 hibeli olacak şekilde 559 çiftçimize 200’er kilogram nohut tohumu desteği verdik. Sebze fidesi, damızlık koç ve buğday tohumu desteklemeleri için başvuruları tamamladık. Tamamının dağıtımını sırayla gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize hayırlı olsun, Allah bereketini artırsın” dedi.