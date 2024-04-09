CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Başkan Şehirli'yi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aytekin; "CHP olarak yerel seçimlerde tarihi bir başarı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu başarıyı genel seçimlerde de tekrarlayacağız. Türkiye’yi CHP yönetecek. Bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erdem Köybaşı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanları ve Cumhuriyet Halk Partili üyelerin yanı sıra Altıeylül Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyeleri ile partililer ziyarette hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Öncelikle Hakan Şehirli Başkanımı kutluyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Balıkesir’de Cumhuriyet Halk Partisi bir tarih yazmıştır. Büyükşehir başta olmak üzere iki merkez ilçede partimize geçmiştir” dedi.

Altıeylül Belediyesine yaptığı ziyarette CHP’nin 2028 yılında iktidara gelme hedefini yineledi. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP’li belediyelerin çalışmalarının takip edileceğini ve 6 ayda bir karnesinin çıkarılacağını da söyledi. Aytekin, bu sayede CHP’li belediyelerin daha şeffaf ve hesap verebilir olacağını vurguladı.