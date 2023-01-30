Corendon Airlines, Tour of Antalya'nın 5. yılında sponsorluk desteğine devam ediyor

Basketboldan voleybola, futboldan tenise, yelkenden bisiklete farklı branşlarda gerçekleştirdiği sponsorluklarla spora değer katan, takımların, sporcuların başarı yolculuğunda itici güç olan ve spor turizminin büyümesine destek olan Corendon Airlines, Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Antalya’nın dünya bisikletinde yükselen markası, Tour of Antalya uluslararası bisiklet yarışına 5. yılında da sponsorluğuna devam ediyor.

Tour of Antalya’nın 9 Şubat’ta ilk etabı olan Manavgat-Antalya etabında Antalya Havalimanı’nındaki alt geçidin üstüne özel olarak Tour of Antalya için büyük hazırlıklarla yerleştirilen Corendon Airlines Boeing 737-800 uçağı, dünyaca ünlü bisikletçilerle birlikte ikonik fotoğraf karesinde yer almak için bekliyor.

Bir sosyal sorumluluk oluşumu misyonuyla kurulan ve Almanya’da faaliyet gösteren bisiklet takımı Bike Aid de bu yıl da Corendon Airlines sponsorluğunda Tour of Antalya’da yarışmak için geliyor. Bike Aid, bin 200 üyesi ile Almanya’nın en büyük bisiklet topluluğu. Kurulduğu 2005’ten bu yana adını değiştirmeyen takımın misyonu; bisiklet sporuna Afrika ve dünyanın her yerinden profesyonel sporcular yetiştirerek bisikletin gelişimini sağlamak.

Yarışın son günü olan 12 Şubat 2023 Pazar günü Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım teması ile gerçekleştirilecek olan Tour of Antalya Farkındalık Sürüşü’ne, Corendon Airlines Kabin Ekibi start verecek.