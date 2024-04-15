Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Sarılar istikametine seyreden G.A. idaresindeki hafif ticari araç, sollama yaptığı esnada iddiaya göre, U dönüşü yapmak isteyen motosikletle çarpıştı.

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Kaza sonrası motosikletteki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.