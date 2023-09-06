Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi'i ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi'i ağırladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladık. Görüşme, Türkiye-AB arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konularını ele aldık. Ayrıca son dönemde ikili ilişkilerimizde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamak üzere değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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