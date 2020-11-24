Değirmenköy'de feci ölüm!

Değirmenköy'de müstakil evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 8 ve 16 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarını alevlerin arasından kurtarmaya çalışan baba ve anne de ağır yaralandı.

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  • 24.11.2020 18:09
  • Güncelleme: ..
Değirmenköy'de feci ölüm!
SHA Silivri Haber Ajansı -

Silivri, Değirmenköy’de bulunan müstakil  bir evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle  yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, yangın esnasında içeride bulunan baba, anne ve çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 8 yaşındaki İrem Sarı ve 16 yaşındaki Ali Sarı’nın yanarak hayatını kaybettiği belirlenirken, baba Nihat Sarı ile Anne Çiğdem Sarı’nın ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, baba ve annenin çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi.  
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 

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