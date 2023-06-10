Kadınlarda idrar kaçırma sorunuyla ilgili bilgilendirme bulunan Doç. Dr. Ünal Turkay, "Tüm kadınların yaklaşık yarısı ömrü boyunca idrar kaçırma problemi yaşayacaktır. İdrar kaçırma, yaşlanmayla beraber gelen doğal bir olay değildir. Birçok kadın idrar kaçırma şikayetinin belki de çözümü olmadığını düşündüğünden yardım almak yerine bu duruma katlanmayı tercih eder. Her yaş grubuna ve hasta özelliklerine göre idrar kaçırmasını tamamen giderecek veya en azından azaltacak tedavi seçenekleri mevcuttur" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, şehirde hizmet veren aile hekimleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Ev sahipliğini VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Hasan Terzi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ürojinekoloji, Jinekolojik Endoskopi Uzmanı Doç. Dr. Ünal Turkay’ın yaptığı Aile Hekimleri Kadın Sağlığı Toplantısına 82 hekim katıldı. Gecenin açılış konuşmasını VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Medikal Direktörü, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek ve Jinekolojik Endoskopi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Terzi yaptı. Ardından Doç. Dr. Ünal Turkay, "Üriner Inkontinans ve Jinekolojide Lazer Uygulamaları" hakkında yaptığı sunumda güncel gelişmeleri aile hekimleri ile paylaştı.

"Tüm kadınların yaklaşık yarısı ömrü boyunca idrar kaçırma problemi yaşayacaktır"

İdrar kaçırmanın kişinin kontrolü dışında oluştuğunu söyleyen Doç. Dr. Ünal Turkay, “Tüm kadınların yaklaşık yarısı ömrü boyunca idrar kaçırma problemi yaşayacaktır. İdrar kaçırma, yaşlanmayla beraber gelen doğal bir olay değildir. Birçok kadın idrar kaçırma şikayetinin belki de çözümü olmadığını düşündüğünden yardım almak yerine bu duruma katlanmayı tercih eder. Her yaş grubuna ve hasta özelliklerine göre idrar kaçırmasını tamamen giderecek veya en azından azaltacak tedavi seçenekleri mevcuttur” dedi.

Doç. Dr. Türkay ayrıca jinekoloji pratiğinde yeni uygulama olan lazer kullanımı hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda idrar kaçırma, vajen daraltma, siğil tedavisi ve dirençli vajinit enfeksiyonlarında lazer kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Rahim ağzı kanserinin dünyada önemli ölüm nedenidir"

Rahim ağzı kanser taraması ve HPV aşıları hakkında aile hekimlerine bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Terzi ise rahim ağzı kanserinin dünyada önemli bir ölüm nedeni olduğunu ve etkin tarama ile yüzde yüz önlenebildiğini belirtti. Prof. Dr. Hasan Terzi, HPV taraması yapılmasının önemi ile önleme stratejisi için HPV aşı uygulaması ve faydaları konusunda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı. Özellikle 30 yaş üstü ya da cinsel hayatı aktif olan kadınlarda düzenli jinekolojik muayenenin birçok jinekolojik hastalığın erken tanı ve tam tedavisi için önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Terzi, “Bu konuda aile hekimlerinin hastaları bilgilendirme konusundaki çabaları ve desteği çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hasan Terzi ve Doç. Dr. Ünal Turkay’ın sunumlarının ardından Kocaeli’nde hizmet veren aile hekimleri merak ettikleri soruları hekimlere sorma fırsatı da yakaladı.