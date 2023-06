Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansına sunulan ve kabul edilen “Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı” isimli projenin pilot uygulama faaliyeti gerçekleştirildi. Proje ile Karesi’de ekolojik ve organik tarım özendirilecek.

Avrupa Birliği destek programlarından yararlanmak için projeler üreten Karesi Belediyesi, ‘Ortak Gelecek’ için uluslar arası çalışmalara imza atıyor. Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı isimli projenin pilot uygulama faaliyeti gerçekleştirildi.

Karesi Belediyesi Ek Hizmet Binası Park Bahçeler Müdürlüğünün sahasında gerçekleştirilen pilot uygulama eğitimine Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Ergün Demir katılım sağladı. Uluslararası ismi “FUNICE-Agricultural use of beneficial microorganisms in the aspect of environmental protection” olan 2020-1-FR01-KA202-079874 numaralı projenin amacı; bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretimi, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri kullanımı, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımının azaltılması konusunda yenilikçi mesleki eğitim modeli oluşturmak olarak belirlendi.

Başkan Orkan: “7 proje başvurusu yaptık”

Çevre ve tarım konularında yapılacak çalışmalara katkı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Belediyemize yeni birikimler kazandırmak için yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşımı arttırmaya devam ediyoruz. Karesi Belediyesi, Avrupa Birliği destek programlarına bu dönem toplamda 7 tane yeni proje başvurusu yapmıştır. Halihazırda aktif olarak şu anda 3 tane projemizi başarıyla yürütüyoruz" dedi.

Proje BAÜN ile ortak yürütülüyor

Projede Fransa’dan Association de Developement Rural Internatioal du Bas Segala koordinatör olup Türkiye’den Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesinin yanı sıra; İspanya’dan FUE-UJI Üniversitesi ve GROWTH COOP S.COOP.AND, Polonya’dan ARID ve Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Panstwowy Instytut Badawczy Zaklad Doswiadczalny Grodkowice isimli kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Projede yenilikçi ekolojik üretim modelleri ve ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Ergün Demir, “Mikorizalar bitki kökleri ile toprak funguslarının (mantar) ortak yaşam biçimidir. Bu mantar türlerine aynı zamanda bitkilerin kasko sigortası da diyebiliriz. Mikoriza mantarları bitkinin daha fazla su ve besin maddesinden yararlanmasını sağlar. Mikoriza’nın etkin olabilmesi için kök ile direkt temasının olması gerekmektedir. Bu da genç bitkilerin büyüme-gelişmeleri için mikoriza hayati öneme sahiptir. 2-3 yaşına ulaşmış çok yıllık bitkilerde uygulanması hem çok pahalı hem de özel alet ve ekipman gerektirir. Yeni dikimi yapılan fide ve ağaçların dikim sırasında uygulanması fide ve fidanın tutumunu arttırır, normale göre çok daha iyi gelişmesini sağlar” diye konuştu.

Proje Karesili üreticilere katkı sağlayacak

Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil ise proje ile ilçede ekolojik tarımı geliştirme hedefleri olduğunu söyledi. Aycil, “24 ay süren projemiz çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturduk. Projemiz ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlanacak” şeklinde konuştu.