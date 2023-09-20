Dünyanın en nadir kuşlarından ebabil Edirne'de bulundu

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından, kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan ebabil, Edirne’de bulundu.

Yuvalama dönemleri dışında neredeyse tüm ömrünü uçarak geçiren ve uçuş sırasında saniyelik uyku aralıklarıyla gün içerisinde ortalama 40 dakika uyuyan ebabil kuşu, yerde çok nadir görülebiliyor.

Edirne’de esnaflık yapan Mustafa Semerci, bir arkadaşının uçamaz halde bulduğu kuşun bakımını üstlendi. İnternetten yaptığı araştırmada kuşun cinsinin ebabil olduğunu öğrenen Semerci, kuşun su damlacıklarıyla su ihtiyacını karşıladığını ve etçil bir hayvan olduğu bilgisini edindiğini anlattı. Kuşun su ihtiyacını karşılamak için çay kaşığı yardımıyla su damlattığını belirten Semerci, ayrıca kedi mamasıyla beslemeye çalıştığını söyledi.

Mustafa Semerci, ebabil kuşunu tedavi edilmesi ve doğal yaşamına geri döndürülmesi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.