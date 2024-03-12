Edirne'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü
Edirne'de etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şehir merkezinde yollar göle döndü.
Edirne’de etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şehir merkezinde yollar göle döndü.
Edirne’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.