Egzotik dünyanın lezzeti ejder meyvesi Mustafakemalpaşa'da

Egzotik tadı, rengi ve görüntüsü ile son dönemin popüler ürünü Ejder Meyvesi, Mustafakemalpaşa’nın bereketli topraklarında yetiştirilmeye başlandı. Verimli topraklarıyla ünlü Mustafakemalpaşa’da dünya mutfaklarının gizemli güzelliği ve lezzeti olarak kabul edilen ejder meyvesi hasadı yapıyor.

Muhteşem dış görünümü ve eşsiz tadıyla içeriğinde yüzlerce sağlık faydası taşıyan bu meyve Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarından Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarının ejder meyvesine hayat verdiğini anlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ Mustafakemalpaşa’da egzotik meyve dünyasının kapıları aralanıyor. 1500 metra kare alan içerisinde üretim yapan Salih Sakarya Bey, Mustafakemalpaşa’nın tarıma yeni bir soluk kazandırdı. ‘’ifadelerini kullandı.

Üretici Salih Sakarya ‘’ Mustafakemalpaşa’da bir ilk yaşanıyor. Çevremizde ejder meyvesi üreticisine hiç rastlamadık. 25-30 yıl boyunca verimli bir şekilde ejder meyvesi üretebileceğiz.

Gramına göre 80-100 TL arasında değişen fiyatlara satıldığını dile getiren Üretici Salih Sakarya’’ kalsiyum, potasyum ve C vitamini bakımından oldukça zengin olmasının yanı sıra, dünya sofralarının en çok aranan meyvesi olduğunu dile getirdi.

Verimli topraklarıyla ünlü Mustafakemalpaşa’da bir ilk yaşanarak egzotik Ejder Meyvesinin Mustafakemalpaşa’da yetiştiğini söyleyen Başkan Kanar ‘’ Tarımın şehri Mustafakemalpaşa’da gün geçmiyor ki yeni bir bitki yetişmesin. Salih bey’e emekleri ve coğrafyamıza kazandırdığı ender bitki için teşekkür ederiz.’’ Dedi.