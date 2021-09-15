Modanisa global mottosunu Halima Aden ile duyurdu

Modanisa yeni mottosunu Halima Aden ile duyurdu. 5 kıtada 140 ülkeye e-ihracat yapan marka, mottosunu globalde İngilizce kullanırken, hizmet verdiği 6 farklı dile de uyarladı. Türkçe motto, ’Kendin olmak Modanisa’ şeklinde belirlendi.

Tüm dünyada modern muhafazakar giyim tarzını benimsemiş kadınların kendi giyim tarzlarına uygun binlerce seçenek bulabileceği, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük uluslararası online moda ve alışveriş platformlarından biri olan Modanisa, Halima Aden’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 10’uncu yılında tüm dünyaya bir motto ile sesleneceklerini duyurdu. Orijinali İngilizce ve “Your World ToWear” şeklinde olan motto, Türkçe’de “Kendin olmak Modanisa” şeklinde kullanılacak.

Bu mottonun kendisinin tavrını ve duruşunu da kapsayan içeriğine inandığı için Modanisa marka elçisi olmayı kabul ettiğini söyleyen Halima Aden, gelecek iki yılda, inançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmak isteyen her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı olduğu anlayışının markan adına temsilciliğini üstlenecek. Aden, geçen yıl “Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi” ifadesinde bulunmuş ve bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek defilelere veda etmişti.

Global mottonun tanıtım toplantısında konuşan ve marka ile imzaladığı anlaşmayı “Eve dönüş” olarak niteleyen Halima Aden şu değerlendirmeyi yaptı: "Modanisa’nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Marka, kariyerim boyunca benim hep yanımda oldu; benim inancımı ve değerlerimi paylaştı ve Müslüman bir kadın olarak seçimlerime her zaman saygı duydu. Şimdi marka ile eve dönüş hissi yaşıyorum." Aden, bir soru üzerine podyumlara veda kararının ardından meslektaşlarından destek gördüğünü, çünkü tüm bunları moda endüstrisinde çalışanların da yaşadığını, kendisinin sadece bunları yüksek sesle dile getirdiğini söyledi. Aden, gençlere önerileri sorulduğunda, “Kendinizi değil, oyunu değiştirin” dedi.

Halima Aden, iki yıllık bu çok özel anlaşma kapsamında tüm dünyada markayı temsil ederken, iki tane de özel koleksiyon hazırlayacak.

"Kadınlar, giyimleriyle de ’kendisi olmak’ istiyor"

Kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine yol arkadaşlığı yapmak hayaliyle 2011’de yola çıktıklarını aktaran Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, Halima Aden’le tanışıklıklarının 2016’ya uzandığını söyledi. Türe, şöyle devam etti: “Bizim Halima Aden ile birlikteliğimiz, hayli geçmişe dayanıyor. 2016 yılında henüz kariyerinin en başında Miss ABD Güzellik Yarışması’na katılan Halima Aden, yarışmada markamızdan satın aldığı tesettür mayosuyla yürümüş ve ABD’de bir güzellik yarışmasına katılan ilk hijabi giyinen Müslüman kadın olarak nitelenmişti. Halima, 10 ay kadar önce, “Kendisini inançlarından taviz vermeye zorladığını” söyleyerek modelliğe veda etmişti. Halima Aden’in herkes tarafından saygı duyulması gereken bu tercihi, bizim global mottomuz ile de büyük bir örtüşme gösteriyor. Halima Aden sadece mesleğini icra edişiyle değil, hayattaki duruşuyla da tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir örnek kişi, rol model. Markamızın varlık amacıyla Halima ’nın kendisi olmak için verdiği mücadele doğal olarak eşleşince, bize de tüm dünyadaki kendisi olmak isteyen muhafazakar kadınların tercihinin sesi olması için bu harika iş birliğine imza atmak düştü.”