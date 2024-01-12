Elektrik dağıtım şirketine en iyi fikir ve ilkler ödülü

TREDAŞ, Nice Medya tarafından düzenlenen "6. CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri" yarışmasında; "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" ve “Sürdürülebilirlik” alanında iki kategoride birden ödüle layık görüldü. “TREDAŞ Enerjik” projesi, “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Sektörde İlkler” ödülünü, “Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin” projesi ise “Sürdürülebilirlik” kategorisinde “En İyi Fikir" ödülünü aldı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde elektrik dağıtım hizmetini üstlenen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), hayata geçirdiği projeler ile sektöre örnek olmaya devam ediyor. TREDAŞ’ın armatür başlıklarını mama ve su kabı olarak sokak hayvanları ile buluşturan “Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin” projesi ile yapay zekâ destekli dijital asistan “TREDAŞ Enerjik” projesi, Nice Medya tarafından düzenlenen "6. CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri" yarışmasında ödüle layık görüldü.

11 Ocak Perşembe Gecesi İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen "6. CX Awards Turkey - Müşteri Deneyimi Ödülleri" töreninde, TREDAŞ “Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin” projesi "Sürdürülebilirlik" kategorisinde “En İyi Fikir" ödülünün sahibi oldu. TREDAŞ’ın gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefinin bir parçası olan Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin projesinin ödülünü şirket adına IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Kurumsal İletişim Müdürü Ergin Akgün aldı. Müşteri hizmetleri yönetiminde yazılı ve sözlü olarak insan konuşmasını taklit edebilen ve Trakya şivesiyle konuşanlarla da rahatça iletişime geçilebilen yapay zekâ destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ Enerjik” ise “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Sektörde İlkler” ödülüne layık görüldü. Bu ödül de törene katılan TREDAŞ Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Yalçın’a takdim edildi.

Armatür başlıkları mama ve su kabına dönüştürülüyor

TREDAŞ’ın, “En İyi Fikir” ödülüne layık görüldüğü “Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin” projesi, yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış, yanmayan ve atık olarak ayrılan armatür başlıklarını, sokak hayvanlarına zarar verebilecek vida ve tel gibi maddelerden ayrıştıran TREDAŞ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de bu başlıkları mama ve su kaplarına dönüştürüyor. Bugüne kadar üç ilde mama ve su kabına dönüştürülen armatür sayısı 300’ü aşmış durumda.

“TREDAŞ Enerjik”, 2020 yılında devreye alındı

TREDAŞ’ın “Sektörde İlkler” ödülünü alan “TREDAŞ Enerjik” projesi ise 2020 yılında devreye alındı. O dönemde Avrupa’da ilk olan bir yapay zekâ destekli dijital asistanı olan TREDAŞ Enerjik projesi, Trakya Bölgesi’ne hizmet vermesinden dolayı yoğunlukta kullanılan şiveye göre tanımlandı. TREDAŞ Enerjik, dijital asistan uygulaması ile müşterilerin taleplerini saniyeler içinde iletirken sesli komutları da algılayarak elektrik dağıtım faaliyetlerinde her türlü bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor.