Yasa dışı silah ve mühimmat operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan zanlılara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı silah ve mühimmat ticareti suçu ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 1 adet el telsizi, 477 adet tabanca mermisi, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında 6136 SKM suçundan yasal işlemlere başlandı.