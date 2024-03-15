Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 Adapazarı - Mudurnu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. kontrolündeki 54 AJC 606 plakalı otomobil, Dokurcun Tavşansuyu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada; sürücü C.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T., B.T., Ö.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kendi imkanları ile otomobil içerisinden çıkan ve olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.