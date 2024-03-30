Emeklilerin yüzünü güldürecek kampanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını ‘emekliler yılı’ ilan etmesiyle Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılarda emeklilere destek olacaklarını açıkladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 120 bin metrekarede 124 mağaza ile dünyanın bir ucuna kadar hizmet götüren Wobilimoda Mobilya AVM, yaptığı kampanyalarla da adından sıkça söz ettiriyor. Sevgililer günü, yeni evlenen çiftlere destek, bahar kampanyalarının ardından şimdi de emeklilere özel kampanya başlattıklarını duyurdu. Wobilimoda Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Beşiktepe, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını ‘emekliler yılı’ olarak ilan etti. Bizde burada 124 İnegöllü mobilyacı olarak bizde emeklilerimize destek olmak istedik. Hem emeklilerimize hem de onların çocuklarına bütçelerine uygun, esnek ödeme planı ve hediyelerimiz olacak. AVM’den alacakları ürünleri ayrıca ücretsiz nakliye ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu kampanyamızda öyle 2 veya 3 gün sürmeyecek. 2024 yılının sonuna kadar bütün emeklilerimizi kampanyadan yararlanması için bekliyoruz” dedi.

Bir evin bütün mobilya ihtiyacının bu AVM’den karşılanabileceğini belirten Beşiktepe, “Yatak odasından salonuna, yemek odasından mutfağına, oturma odasından aklınıza gelebilecek bütün mobilya ürünlerini bulmanız mümkün. Mescidinden oyun alanlarına, kafeteryasından dinlenme bölümlerine kadar konfor içerisinde alışverişin adresine herkesi bekliyoruz” diye konuştu.