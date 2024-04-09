Erenler'de yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, göre seçilen Şenol Dinç başkanlığında gerçekleşti. Toplantısında konuşan Dinç, “Milletimize verdiğimiz sözleri hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Bizlere inanan kimseyi mahcup etmeyecek, destek veren veya vermeyen her vatandaşımıza hizmet götürmek, 33 mahallemize de hizmet sunmak için çok çalışacağız” dedi.

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Şenol Dinç başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda 10 gündem maddesi karara bağlandı. Başkan Şenol Dinç toplantıda yaptığı konuşmasında; birlik, beraberlik ve yatırım konularını vurguladı. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı Dinç, “Yeni dönemin ilk toplantısı olan Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısının Erenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkacak; Erenler’e değer katacak faydalı ve kalıcı yatırımlara imza atacağız. İlçemizin sorunlarını ve milletimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı hiç zaman kaybetmeden gerçekleştirecek, aynı zamanda milletimize verdiğimiz sözleri hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Bizlere inanan kimseyi mahcup etmeyecek, destek veren veya vermeyen her vatandaşımıza hizmet götürmek, 33 mahallemize de hizmet sunmak için çok çalışacağız” dedi.

Yeni komisyonlar seçildi

Başkan Dinç’in konuşmasının ardından meclis toplantısı komisyon seçimleri ile devam etti. Seçim sonuçlarına göre, Marmara Belediyeler Birliği Asil Üyeliğine Şaban Süleyman, Yedek Üyeliğine Bilal Beşkardeşler, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Üyeliğine Bektemir Beşli, Çiftçi Mallarını Koruma Heyeti Asil Üyeliklerine İsa Yenioğlu, Çağlar Çiçek, Ünal Canay, Mehmet Ocak ve Can Beyter, Yedek Üyeliklerine Ramadan Tezgel, İslam Yıldız, Ahmet Öztürk Hacıeyüpoğlu, Tarık Taş ve Şaban Süleyman seçildi. Hak Sahipliği Komisyonu Asil Üyeliğine İslam Yıldız, Yedek Üyeliğine Çağlar Çiçek, Meclis birinci Başkan Vekilliğine Bektemir Beşli, Meclis ikinci Başkan Vekilliğine İslam Yıldız, Meclis Asil Katipliklerine İlknur Armağan ve Tarık Taş, Meclis Yedek Katipliklerine Can Beyter ve Mehmet Ocak, Encümen Üyeliklerine Merve Hilal Coşar ve Şaban Süleyman, İmar Komisyonu Üyeliklerine Serkan Cerrahoğlu, İsa Yenioğlu, Mehmet Ocak, Uğur Başsöz ve Eyüp İpekçi, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine Bilal Beşkardeşler, Ramadan Tezgel, Ahmet Öztürk Hacıeyüpoğlu, Ayhan Karakaya ve Levent Atalay seçildi.