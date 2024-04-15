Ergene'de bandrolsüz puro ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletmede yapılan aramada 97 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletmede yapılan aramada 97 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı sahte nargileye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde G.E. isimli şahsın tekel işletmesinde jandarma ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 97 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.