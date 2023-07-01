Erzurumlular Derneğinden bayramlaşma programı

Erzurumlular Derneği Yönetimi bayramlaşma programı düzenledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Atalay ve çok sayıda vatandaşların katıldığı programda konuşan Dernek Başkanı Ebutalip Dursun, "Bilecikli ve Erzurumlu hemşehrilerimizin tüm halkımızın ve İslam aleminin kurban bayramını yönetim olarak tebrik ediyoruz. Allah’tan memleketimize Bileciğimize bir kaza bela vermemesi için dua ediyoruz. Allah birliğimizi kardeşliğimizi bozmasın" dedi.