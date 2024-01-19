Esenler Belediyesi, yarıyıl tatiline ‘merhaba’ diyen minikler için “Karne Şenliği” düzenledi. “Karneni Getir, Hediyeni Götür” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte minikler çeşitli hediyelerin de sahibi oldu.

Esenler Belediyesi, her yıl düzenlediği “Karne Şenliği” etkinliğine bu yıl da ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve miniklere keyif dolu anlar yaşatan etkinlikte, illüzyon, jonglör ve köpük balon gösterileri yapıldı. Büyük bir ilgiyle karşılanan ve coşku dolu anlara sahne olan etkinlikte miniklere bir de 90’lı yıllara ait oyuncak ve lezzetlerin yer aldığı nostaljik hediye paketi takdim edildi. Esenler’de ‘Karne Şenliği’ etkinlikleri, yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek sinema ve tiyatro gösterimleriyle devam edecek.

"Tatile güzel bir başlangıç yaptılar"

Etkinlikte bir hayli eğlendiğini söyleyen 8 yaşındaki Ali İpek, “Çok mutluyum. Bugün karnemi aldım. Burada çok eğleniyoruz. Köpük balon gösterisi çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdik” dedi.

İki çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan Nevin Akça ise, "Kızım ve oğlum bugün karnelerini aldılar. Okuldan çıkınca eğlenmek istediklerini söylediler ve biz de buraya geldik. Çok güzel, unutamayacakları bir gün yaşadılar. Tatile güzel bir başlangıç yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.