Esenler'de depremzedeler için resim müzayedesi düzenlenecek

Esenler Belediyesi, çağdaş Türk resminin önemli isimlerinden İlhami Atalay ve öğrencilerinin "Yeni Dinamizm Resim Sergisi"ndeki eserlerini müzayede ile satışa sunacak. Satıştan elde edilen gelir ise afetzedelere bağışlanacak. Eserler, müzayede öncesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Esenler Belediyesi, "Dinamizmin Ressamı" olarak tanınan çağdaş Türk resminin önemli ismi İlhami Atalay ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Yeni Dinamizm" adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Ressam Cemal Toy ile birlikte 36 sanatçının katıldığı sergideki 73 eser, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için müzayede ile satışa sunulacak. Açılışı dün akşam Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sergi, 22 Mart tarihine kadar kapılarını sanatseverlere açık tutacak. Sergideki eserler, 17 Mart’ta gerçekleşecek müzayede ile satışa sunulacak ve satıştan elde edilen gelirler afetzedelere bağışlanacak.

"En güzel estetik hareket, bu resimleri paraya dönüştürüp insanlara yardım etmeyi amaçlıyoruz"

Sergide öğrencileriyle birlikte eserleri sergilenen İlhami Atalay, "Depremde insanlar göçük altında kalınca bizim de sanatımız, ilhamımız göçük altında kaldı. Millet felakete uğradığında onlara sanattan estetikten bahsetmenin anlamı yok. Burada en güzel estetik hareket bu resimleri paraya dönüştürüp insanlara yardım etmeyi amaçlıyoruz. Kısa zamanda talebelerimden 40 kişi eserlerini müzayede için bağışladı. Umut ediyorum ki resimlerimiz satılacak ve faydamız dokunacak depremzedelere. Hatay’da 16 tane konteyner ev yaptırmak için anlaşma imzaladık. İnşallah burada kazanacağımız parayla o konteyner evleri yaptırabileceğiz" dedi.

Sergide eserleri sergilenen sanatçılardan Muhammed Bilgehan Atalay ise, "Depremzedeler için faydamız olsun diye bir araya geldik. Aslında sergimiz başka amaçlı bir sergiydi, bunu buna dönüştürdük. Müzayedeye eğer güzel bir katılım olursa bizim de depremzedeler için bir katkımız olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.