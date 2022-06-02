Eski sanayide silahlar patladı: Tanınan işadamı gözaltında

Eski sanayi olarak bilinen Sanatkârlar caddesi üzerinde çıkan kavgada silah ateşlendi. Olayda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak Silivri'nin yakından tanıdığı iş adamı gözaltına alındı.

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  • 02.06.2022 10:28
  • Güncelleme: 02.06.2022 10:28
Eski sanayide silahlar patladı: Tanınan işadamı gözaltında

Olay, dün gece yarısı Sanatkarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Silivri’nin yakından tanıdığı işadamı B.S. ve beraberindekiler M.Y.K ve S.Y. ile tartışmaya başladı. İşadamı B.S.’nın silahına davranarak tartışma yaşadığı M.Y.K ve S.Y. isimli şahısları silahla yaraladığı iddia edildi.
Olay sonrasında bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulansla Silivri Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri ekiplerinin çalışması sonrasında bölgede boş kovan ve dolu av tüfeği fişeği bulundu.
Olay sonrası B.S. ve beraberindekiler gözaltına alınarak Emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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