Eski sanayide silahlar patladı: Tanınan işadamı gözaltında

Olay, dün gece yarısı Sanatkarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Silivri’nin yakından tanıdığı işadamı B.S. ve beraberindekiler M.Y.K ve S.Y. ile tartışmaya başladı. İşadamı B.S.’nın silahına davranarak tartışma yaşadığı M.Y.K ve S.Y. isimli şahısları silahla yaraladığı iddia edildi.

Olay sonrasında bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulansla Silivri Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri ekiplerinin çalışması sonrasında bölgede boş kovan ve dolu av tüfeği fişeği bulundu.

Olay sonrası B.S. ve beraberindekiler gözaltına alınarak Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.