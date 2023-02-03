Fatih Mahallesi'ndeki hasarlı istinat duvarını tamamen yenilendi

İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi Öngelen Sokak'ta geçtiğimiz yaz ayındaki yoğun yağışlardan etkilenen taş duvarı tamamen yeniledi.

Fatih Mahallesi'ndeki hasarlı istinat duvarını tamamen yenilendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’ta geçtiğimiz yaz ayındaki yoğun yağışlardan etkilenen taş duvarı tamamen yeniledi.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz haziran ayında yoğun yağmur sonrası Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’ta ağır hasar alan istinat duvarına müdahale ederek, can ve mal güvenliğini sağlamıştı. Duvarın risk oluşturan sağ ve sol kısmını da kontrollü şekilde yıkan ekipler, duvarın bir kısmını yeniden inşa etmişti. Ekipler, yaklaşık 65 metre uzunluğundaki istinat duvarının son olarak 25 metre uzunluğundaki kısmında da yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 5 metre yüksekliğindeki taş duvarın yapımı için 320 metreküp taş kullanarak, çalışmaları tamamladı.