Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan ve milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularının ardından idman çift kale maçla sona erdi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.