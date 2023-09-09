Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan ve milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularının ardından idman çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.