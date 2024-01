Başkan Yılmaz: 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde faaliyet gösteren Silivri Manastır Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin kadın üyeleriyle buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve gerçekleşen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Manastır Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nami Karagöz ve dernek üyesi kadınlar katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “HİZMETLERİMİZİN ÇIKIŞ NOKTALARI KADINLAR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor ve daha da anlam kazanıyor. Kadınlarımızın iş hayatında, cemiyet hayatında, siyasi arenada ve toplumun her alanında sayılarının artması gerekiyor. Silivri Belediyesi olarak kadınlarımıza her zaman ayrı bir pasaj açtık. Kadınlarımız her zaman toplumu ilgilendiren konularla ilgili bizlere talepte bulundu. Ben daha kendi adına benden bir şey talep eden bir hanımefendiyle karşılaşmadım. Onun için kadınlarımızla bu şekilde toplantılar gerçekleştirdiğimiz zaman toplumun tüm kesimlerine dokunmuş oluyoruz. Yapacağımız hizmetlerin çıkış noktaları genellikle kadınlarımızdan gelen talep doğrultusunda oluyor. Örneğin gençlerimizin evlerde ders çalışmaları kolay olmuyor. Bu nedenle kadınlarımızdan ve gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda etüt merkezimizi Silivrili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bizden önceki yönetimde Silivri’de açılan tek bir tane kütüphane yoktu. Silivri Belediyesi olarak 12 tane köy okulumuzda başladığımız kütüphane çalışmalarına Yeni Mahalle’de hizmete sunduğumuz Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Ömer Seyfettin Kütüphanesi ile devam ettik. Silivri’de çocuklarımız ve gençlerimizin ücretsiz bir şekilde faydalandığı 19 tane kütüphane olacak. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin ücretsiz bir şekilde her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

“KİMSE ATATÜRK’Ü İSTİSMAR ETME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR”

Başkan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Billboardlara sosyal belediyecilik ve halkçı belediyecilik diye yazılar yazıyorlar. Ama iş yapmaya gelince ve icraata gelince nerede halkçılık? Sosyal belediyecilik nerede? Halkçılık demek halkın yanında olmak ve halkı dinlemek demektir. Halkı anlamakla, açın halinden anlamakla ve üniversitede çocuk okutan anneyi anlamakla halkçılık olur. Öyle takım elbiseyi giyip, kravatı takıp, köseli ayakkabıyı giyip, deri koltuğa oturup seçim zamanı da halkın yanına gelip vaat vermekle halkçılık olmaz. 5 sene boyunca halkı unutup sonra halkın yanına gelip; ‘Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerleriyiz’ diyorlar. Hadi ya! Biz neyiz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti en yükseklere taşımak için çalışan bizler değil miyiz? Kimse Atatürk’ü istismar etme hakkına sahip değildir. Kimsenin ortak paydamız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü siyasetin içerisine çekip kendi beceriksizliklerinin üstünü örtmek için kullanmaya hakkı yok. Biz Silivri’yi konuşalım. Bırakın bu hamasetleri ve nutukları. Silivri için bu zamana kadar ne yaptınız? Kaç tane kütüphane yaptınız? Kaç tane kreş yaptınız? Kaç tane engelsiz yaşam merkezi yaptınız? Kaç tane yüzme havuzu, kaç tane park ve kaç tane kapalı spor salonu yaptınız? Sizin yapamadığınız bu hizmetleri Silivri Belediyesi olarak biz yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.