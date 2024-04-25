Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler derbi maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.