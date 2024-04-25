RTÜK Başkanı Şahin: 'Şiddet, gündüz kuşağı programları ile ilgili hassasiyettir'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağında yer alan programları işaret ederek, “Kadına yönelik şiddet, toplumsal şiddet, gündüz kuşağı programları ile ilgili hassasiyettir. Kusura bakmasınlar bu programlar veya bu şekilde devam edenler, üzülerek söylemek istiyorum ki hiç sevmediğimiz müeyyide konuları gündeme gelecektir” dedi.

RTÜK tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde “Etik İlkeler Rehberi Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda, RTÜK tarafından onaylann ve radyo, televizyon, internet ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler” de paylaşıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı konuşmada medyanın sorunları ve karşılaşılan güçlüklerle nasıl baş edilmesi gerektiği üzerinde çalışıldığını ifade etti.

“Şiddet, gündüz kuşağı programları ile ilgili hassasiyettir”

Kadına yönelik şiddete ilişkin gündüz kuşağında yer alan programların etik kurallara uyması gerektiğini belirten Şahin, “Kadına yönelik şiddet, gündüz kuşağı programları ile ilgili hassasiyettir. Bu hassasiyetlerimizin dile getirildiği, her fırsatta konuşulduğu artık aşikardır. Kusura bakmasınlar bu programlar veya bu şekilde devam edenler, üzülerek söylemek istiyorum ki hiç sevmediğimiz müeyyide konuları gündeme gelecektir” diye konuştu.

RTÜK’ün karar kıldığı etik ilkeleri de paylaşan Şahin, şöyle konuştu:

“Etik ilkelerimizden bahsetmemiz gerekirse; ‘mağduru değil, faili göster’, ‘şiddeti meşrulaştırma’, ‘saygın değil, suçlu o’, ‘cezayı yayınla adaleti göster’, ‘mücadeleyi destekle çocuklara örnek ol’, ‘güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat’ şeklinde etik ilkelerimiz bunlar.

“Kadın istismarı medyamızın gündeminden çıkmalıdır”

Medyada kadına yönelik şiddet ile mücadeleye ilişkin etik ilkelere uyulup uyulmayacağını takip edeceklerini aktaran Şahin, şu ifadelere yer verdi:

“Bu kararların uygulanmasında üst kurul uzmanlarımız 7/24 mesai yapacaktır. Bu konuda kararlıyız. Kadına yönelik şiddet görüntüleri ve kadın istismarı medyamızın gündeminden çıkmalıdır. Medyamız bu sorunun çözümüne katkı sağlamalı diye düşünmekteyiz. Kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele etmek şarttır. Yaptığınız ve yapacağımız katkılar için şimdiden siz değerli medya mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaptığı konuşmada, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında çok ciddi ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı sürekli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Ersoy, “Bunca ilerlemeye, katedilen mesafeye rağmen maalesef bugün halen bu sorunun devam ettiğini görüyoruz. Yargı alanında düzenlemeler yapıldı. Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi en temel politikalarımızdan biri haline getirdik. Bu çerçevede kurumlarımız tarafından birçok yasal düzenleme hayata geçirildi” ifadesini kullandı.

Bürokrasi, yerel yönetimler, iş dünyası, spor kamuoyu, dernekler ve vakıfların kadına karşı şiddette önemli farkındalık oluşturacak kampanyalar düzenlediğine dikkati çeken Ersoy, “Meselenin psikolojik, sosyolojik, kültürel yanına dikkat çeken çalışmalar yapıldı. Ama hepimizi derinden yaralayan olumsuz haberlerin geldiğini görmeye üzülerek devam ediyoruz” dedi.

Kadınların bireysel özgürlüklerinin yanı sıra siyasi ve sosyal alandaki etkilerinin artmış olmasına rağmen karşılaşılan tablonun ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya kalındığını gösterdiğini ifade eden Ersoy, “Sorun ne kadar büyük olursa olsun, bu sorunu çözmek ne kadar karmaşık gibi görünse de biz kadına yönelik şiddetin son bulması için elimizden gelen gayretin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"En büyük tehlike normalleştirmektir"

Kadına şiddet sorununun altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

“Kadına yönelik şiddeti asla normalleştirmeyeceğiz. Televizyon ekranlarında bu sorunla ilgili bir haberle karşılaştığımızda bunu sıradan bir olay olarak görmeyeceğiz. Unutulmamalıdır ki toplumsal yaşamı, insan onurunu, iyi bir yaşamı tehdit eden bir sorun karşısında en büyük tehlike onu normalleştirmektir. Bu soruna alışmaktır. İşte biz bu bakış açısını reddediyoruz. Kadına şiddeti asla normalleştirmeyeceğiz ve buna alışmayacağız. Bu açıdan belki de en büyük rol siz değerli medya yöneticilerimize düşmektedir.”

Programa RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Üyesi Deniz Güçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir ile davetliler katıldı.