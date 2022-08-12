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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda Giresunspor’u konuk edecek.

İHA
Editör

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