Galatasaray ile Yünsa arasında sponsorluk anlaşması

Yünlü dokuma kumaş üreticisi ve dünyada bu alanda ilk beş içinde yer alan Yünsa, Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Yünsa, Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Anlaşmanın imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in katılımıyla gerçekleşti. Anlaşma kapsamında şirket, 2023-2024 sezonunda Galatasaray Futbol Takımı formasının sağ kol sponsoru oldu.

Galatasaray Futbol Takımı’nın sponsorları arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirten Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, imza törenindeki konuşmasında, “Ülkemizin en seçkin kulüplerinden Galatasaray ile tekstil sektörünün lideri Yünsa sponsorluğunun imza töreninde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü’nün eski kongre üyesi olarak da bu sponsorluğun gururunu ayrıca hissediyorum. Futbolun ülkemiz ve insanımız için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Şirket olarak, biz de bu değerli sponsorlukla sporun birleştirici gücüne katkı sunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Şirketimiz, yünlü dokuma kumaş sektöründe Avrupa’da tek çatı altındaki en büyük üretici konumundadır; dünyada ise ilk beşte yer almaktadır. Hedefi 2030 yılında yünlü dokuma kumaş üretiminde dünya lideri olmaktır. Galatasaray Futbol Takımımızın hedefleri de şirketimizden farklı değil. UEFA Kupası’nı ülkemize kazandıran Galatasaray’ımızın Şampiyonlar Ligi kupasını da ülkemize getireceğine yürekten inanıyorum. Böyle somut hedeflerin hem iş dünyasında hem de spor ve sanatta ülkemizi çok daha aydınlık bir geleceğe taşımak için son derece dönemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan şirket olarak iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Galatasaray’ın hayali Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmak, şirketimizin hayali de dünya şampiyonu olmak. Her iki kurumun da hayallerine en kısa sürede ulaşması diliyorum” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, “Galatasaray Spor Kulübü olarak Yünsa ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Şirket, futbol takımımızın bu sezon oynayacağı maçlarda formalarımızın sağ kolunda yerini alacaktır. Şirket, hepimizin bildiği gibi tekstil sektörünün lider firması. Galatasaray gibi her zaman liderliğe oynamış bir dünya markasının Yünsa markasıyla yan yana gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizimle aynı hayallere ve aynı vizyona sahip markalarla zafer yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu anlaşma için Sayın Mustafa Sürmegöz şahsında şirket ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.