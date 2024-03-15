Galatasaray, Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yeni Zelanda ekibi New Zealand Breakers'ta oynayan ABD'lı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girecek opsiyonuyla birlikte 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yeni Zelanda ekibi New Zealand Breakers’ta oynayan ABD’lı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girecek opsiyonuyla birlikte 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Ekmas, oyun kurucu pozisyonuna bir transfer gerçekleştirdi ve ABD’li oyuncu Parker Jackson-Cartwright’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, 180 cm boyundaki Amerikalı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile birlikte 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers forması giyen Parker Jackson-Cartwright’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" denildi.

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28 yaşındaki basketbolcu, Avrupa’da Cheshire Phoenix, Saint-Quentin, Telekom Baskets Bonn, ASVEL ve Beşiktaş’ta forma giydi.

Son olarak 2023 yazında New Zaeland Breakers ile sözleşme imzalayan Jackson-Cartwright, NBL’de bu sezon çıktığı 30 maçta 20.6 sayı ve 5.8 asist, 2.8 ribaunt ve 1.9 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.