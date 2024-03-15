Galatasaray, Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yeni Zelanda ekibi New Zealand Breakers’ta oynayan ABD’lı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girecek opsiyonuyla birlikte 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Ekmas, oyun kurucu pozisyonuna bir transfer gerçekleştirdi ve ABD’li oyuncu Parker Jackson-Cartwright’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, 180 cm boyundaki Amerikalı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile birlikte 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers forması giyen Parker Jackson-Cartwright’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki basketbolcu, Avrupa’da Cheshire Phoenix, Saint-Quentin, Telekom Baskets Bonn, ASVEL ve Beşiktaş’ta forma giydi.

Son olarak 2023 yazında New Zaeland Breakers ile sözleşme imzalayan Jackson-Cartwright, NBL’de bu sezon çıktığı 30 maçta 20.6 sayı ve 5.8 asist, 2.8 ribaunt ve 1.9 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.