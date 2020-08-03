Hayırseverlerin yardımlarıyla milyonlar bayram sevinci yaşadı

İDDEF, bu bayram hayırseverlerce bağışlanan 63 bin 826 hisse kurbanı, 33 ülke ve 253 bölgede 2 milyon 829 bin gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırarak mazlum ve mağdur kimselerin yüzünü güldürdü.

2020 yurt dışı kurban organizasyonunu ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 33 ülke 253 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurban çalışmalarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle yapan İDDEF, 11 yılın verdiği güven ve tecrübeyle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkları ilk elden keserek dağıtımını tamamladı.

İDDEF’ten Kurban Bayramı organizasyonu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu yılki kurban programımızı ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ temasıyla gerçekleştirip 63 bin 826 hisse kurbanı 2 milyon 829 bin gerçek ihtiyaç sahibi kardeşimize teslim ederek bayramı sevince vesile kıldık. Kovid-19 nedeniyle, sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye’den ekiplerimizi gönderdiğimiz gibi pandemi vakalarının artış gösterdiği ve uçuşa kapalı olan ülkelerde hoca ve talebelerle organizasyonumuzu gerçekleştirdik. 11 yıldır olduğu gibi yine yolumuzu gözleyen ümmet coğrafyasında kurban organizasyonumuzu güven ve titiz bir çalışma içinde yapıp, mümkün olduğunca tedbirlere uyarak kesim ve dağıtım işlemlerini yerine getirdik. Kurban etlerini yıl boyunca tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırdığımız gibi, fiş verdiğimiz ailelere dağıtımını yaptık. Daha fazla kişiye ulaşabilmek ve izdihamı engellemek adına bölge sayısını artırdık. Ümmetin emaneti olan kurban etlerini teslim etmek için yüzlerce köye yaptığımız yolculuklarda kimi zaman sallarla nehirleri aştık, kimi zamansa yolu olmayan ücra yerleşim yerlerine motosikletle veya yürüyerek ulaştık. Dayanışma ruhuyla birlikte din kardeşliğimizi pekiştirerek coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa ettik. Çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşattık. Suriye, Yemen ve Gazze’deki savaş mağduru kardeşlerimizi de unutmayarak hediye ettiğimiz kurban etleriyle bir nebze de olsa savaşın yol açtığı yaraları kapatmaya ve bayramı sevinç içinde geçirmelerini sağladık” denildi.

Bağışçılara bilgilendirme mesajı iletildiği ve ülkelerden ulaşan kesim videolarının gönderilmesi için çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Kurban bayramında İslami usul ve kaidelere göre kurbanı kesilen bağışçımıza bilgilendirme mesajı gönderdik. Bununla birlikte kıymetli bağışçılarımız www.iddef.org web sitemiz üzerinden de üye paneline giriş yapıp bağış detayını görüntüleyerek kurbanının hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenebildi. Bu yıl da söz vermediğimiz halde bize ulaşan kesim videolarını göndermeye gayret edeceğiz. Bu bayram bizi vekil tayin ederek kilometrelerce ötede milyonlarca yüzde sevince vesile oldunuz. Güveniniz, yoğun ilginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”