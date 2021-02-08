İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu’dan kadın üye sayısı eleştirisine tablolu yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, partilerin meclisteki kadın üye oranına ilişkin tabloyu paylaşarak, en çok kadın üyenin AK Parti’de olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB meclisinin son toplantısında yaptığı konuşmada partilerdeki kadın üye sayısı oranlarının yer aldığı tabloyu paylaştı. Göksu, “18 ayda 18 proje diye bir şey açıklarken, orada çok önemli bir lansman kullanılırken, bizden önce kadının adı yoktu diyor. Yahu Allah aşkına

göreve gelir gelmez elinden ekmeğini aldığınız, mutfağındaki tencerenin gazını kestiğiniz, çocukların annesini işsiz bıraktığınız binlerce kadını kapı dışarı ettiniz. Bunlar kadın değil miydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaç tane kadını gelir gelmez işinden ettiniz, kaç tane kadını attınız, İSMEK’te kaç tane kadını kapı dışarı bıraktınız? Onları söylesenize. Onlar kadın değil miydi? Sizin anlayışınız insanların niteliği ve kalitesi yakasındaki rozeti kadardır, siz buna bakarsınız. Şimdi kadın baş tacımız. TBMM kadın milletvekili oranı AK Parti yüzde 19, CHP yüzde 12, İBB Esenler’de 6 tane var, CHP’de sıfır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti yüzde 19,5, CHP yüzde 16, İYİ Parti sıfır. Siz adalette, hizmette, insani anlayışta, insanı anlamada bizimle yarışamazsınız. Biz ki bu milletin kadınları, bu milletin irfanı ve idraki, bu milletin kadınlarını baş tacı etmişiz. İBB’ye binlerce çalışan bizim dönemimizde girdi. Sizin döneminizde binlerce kadın kapı dışarı koyuldu” dedi.