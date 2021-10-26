Kağıthane’de Merkez Mahallesi ve çevre yolları düzenleme projesi tamamlandı

Kağıthane Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkez Mahallesi ve Çevre Yolları Düzenleme Projesi kapsamında lokasyonda araç ve yaya güvenliği sağlanırken, bölge estetik bir görünüme kavuştu.

Kağıthane Belediyesinin ana arterler üzerindeki altyapı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Merkez Mahallesi ve çevre yollarda asfaltlama, kaldırım düzenleme, ağaçlandırma, yağmur suyu kanalı döşeme ve fiber optik kablolama yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Merkez Mahallesi ve Çevre Yolları Düzenleme Projesi kapsamında bin 100 ton asfalt serimi ile 620 metre yeni yol yaptıklarını açıkladı. Yanı sıra 5 bin metrekare yaya alanı, yüzlerce ağaç dikimi, baskınların önüne geçmek için yağmur suyu kanalı döşemesi ve internet hızını 20 kat artıracak fiber optik kablolama da yapıldı.