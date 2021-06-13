Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti

Korona virüsle mücadele kapsamında daha önce uygulanan kapanmalar sonrası kademeli normalleşme döneminde cumartesi günleri dışarıya çıkılabilmesi vatandaşları mutlu etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu restoran ve kafelerde aldı.
Uzun bir süre sonra dışarıda yemek yemenin güzel olduğunu belirten Zülfücan Karaköse, ”Mutluyuz, uzun süredir evlerdeydik. Yeniden restoranlarda yemek yemek sosyal mesafeye uyarak insanların güler yüzüyle, hoş sohbetiyle birlikte olmayı özlemişiz” diye konuştu.Müşterilerin dışarıda yemek yemeyi özlediklerini belirten İzzetin Oral, ”Çok mutluyuz, müşterilerimiz ise daha çok mutlu. Onlar da dışarıda yemek yemeyi çok özlemişler. Gelen müşterilerimizle zaten bir aile gibiyiz. Gerçekten onlar da bizleri çok özlemişler. Burada sosyal mesafe kuralına uyarak hep beraber oturup, sohbet edip yemek yiyoruz” dedi.